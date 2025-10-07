Президент Металлиста 1925 Богдан Бойко оценил результаты новичка УПЛ после возвращения в элиту. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Металлист 1925 продолжает демонстрировать стабильную форму: восемь матчей без поражений, уверенная игра и ощущение растущей поддержки болельщиков. О том, как клуб выстраивает систему во всех направлениях, что изменилось после прихода главного тренера Младена Бартуловича и почему для команды важна не только серия результатов, но и доверие харьковчан.

В этих результатах мы видим позитивные сигналы, команда растет и становится более уверенной. Но для нас важно не расслабляться, ведь впереди еще очень много ответственных матчей. Это только этап пути. Пока рано делать большие выводы - нужно продолжать и дальше стабильно работать.

Мы чувствуем, что поддержка со стороны болельщиков растет. Это очень мотивирует. Но доверие нужно не просто завоевать - его нужно постоянно подтверждать. Поэтому мы движемся шаг за шагом и делаем все возможное, чтобы люди гордились клубом и всегда его поддерживали, - приводит слова Бойко сайт Металлиста 1925.