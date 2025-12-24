Кривбасу не удалось продать своего лидера экс-чемпиону Бразилии
Ботафого свернул переговоры
около 2 часов назад
Полузащитник Кривбаса и сборной Венесуэлы Глейкер Мендоса больше не входит в сферу интересов Ботафого, сообщает журналист Нельсон Феррер. Его слова приводит X.
Кандидатура венесуэльца рассматривалась тренером Давиде Анчелотти, который по завершении сезона в Бразилии покинул команду.
Сделка Глейкера Мендосы с Ботафого сорвалась. Они решили в этом сезоне подписать дешевых игроков, которые имеют значительный потенциал для роста, чтобы потом продать их в среднесрочной перспективе. Так что украинцы, зная это, купили его и повысили цену продажи, - написал Феррер.
Ранее Кривбас воспользовался опцией выкупа Мендосы у Ангостуры, которая получила за футболиста около полумиллиона евро.
Мендоса в этом сезоне сыграл за Кривбас 17 матчей: 5 голов, 9 ассистов.