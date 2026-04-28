Кроос: «Баварии нужно изменить игру в обороне, чтобы пройти ПСЖ»
Игра начнется в 22:00
16 минут назад
Экс-игрок мадридского Реала и сборной Германии Тони Кроос поделился ожиданиями от полуфинального противостояния Лиги чемпионов между мюнхенской Баварией и ПСЖ. Слова приводит Sky Sport Germany.
Кроос подчеркнул, что парижане, являющиеся действующими обладателями трофея, в настоящее время демонстрируют футбол высочайшего уровня, что делает этот полуфинал встречей двух самых сильных команд Европы.
Я думаю, что Баварии придется сыграть в обороне немного лучше, чем они действовали с Реалом. ПСЖ может действовать более эффективно, чем мадридцы. В обоих встречах Бавария играла в обороне с большим риском, который Реал мог бы использовать еще больше во втором матче. Если они внесут несколько корректировок, у Баварии будут хорошие шансы. Для меня это матч с равными шансами на успех. ПСЖ — действующий чемпион. Исходя из текущей формы, я считаю, что Бавария и ПСЖ — две лучшие команды.
