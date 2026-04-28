Главный тренер мюнхенской Баварии Венсан Компани поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Наставник мюнхенцев отметил высокий уровень подготовки соперника и профессионализм Луиса Энрике, однако подчеркнул готовность своей команды к игре.

Компани подчеркнул, что частый опыт противостояний между этими клубами делает поединок максимально непредсказуемым. Слова приводит пресс-служба UEFA.

У обеих команд очень творческий подход к игре, в частности и в плане выбора позиции, а также поиска решений. Все дело в деталях, интенсивности и энергии. Мы уже в четвертый раз играем с ПСЖ, у нас есть опыт матчей с этим оппонентом, но и они могут сказать то же самое.

Луис Энрике выполняет просто невероятную работу. Их победа в Лиге чемпионов [в прошлом сезоне] меня вообще не удивила. У команд Луиса Энрике есть особый стержень. Футболисты, которыми он управляет, всегда готовы бегать и сражаться, так было во всех его командах, это достойно уважения.

Для победы в этом матче нет какого-то магического решения. Наше преимущество в том, что мы уже играли с ПСЖ много раз, но, как я уже сказал, это работает в обе стороны. Мы знаем, как прессинговать соперника. Пари Сен-Жермен умеет работать с акцентом на позиционную игру, но это не собьет нас с толку. На каждой позиции у них играют большие мастера. Но то же самое можно сказать и о нашей команде.