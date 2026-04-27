Денис Седашов

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) продолжает успешное выступление на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания). В поединке четвертого круга украинка уверенно обыграла американку Кэти Макнелли (WTA 76).

Матч продолжался 1 час 38 минут и завершился убедительной победой Костюк. Украинка выполнила 2 эйса и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. При этом Костюк допустила 5 двойных ошибок. На счету Макнелли ни одной подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейка из 10 попыток.

WTA 1000 Мадрид (Испания). Грунт. 1/8 финала

Марта Костюк (Украина) — Кэти Макнелли (США) — 6:2, 6:3

За выход в полуфинал Марта поборется с представительницей Чехии Линдой Носковой (WTA 13), которая создала сенсацию, выбив из турнира третью ракетку мира Кори Гауфф.

Костюк: «Мне понадобилось много лет, чтобы научиться играть в Мадриде».