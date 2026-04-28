Энрике — о матче с Баварией: «Это будет встреча лучших команд Европы»
Тренер парижан сравнил силы коллективов и оценил готовность своих подопечных к игре с мюнхенцами
около 2 часов назад
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии.
Наставник парижан отметил, что команда подходит к решающей стадии сезона в оптимальном состоянии. Слова приводит RMC Sport.
Все команды стремятся подойти к заключительной части сезона в наилучшей форме. Все игроки готовы, за исключением Кентена Нджанту. Именно магия Лиги чемпионов мотивирует футболистов. Мы в очень хорошем положении. Это будет матч двух лучших команд в Европе, хотя у Арсенала тоже отличный сезон. В плане стабильности Бавария, возможно, немного опережает нас, проиграв только два матча. Но по уровню игры, который мы демонстрируем, нет команды лучше нас.
Встреча состоится во вторник, 28 апреля.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05