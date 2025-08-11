Сергей Стаднюк

Комитет арбитров УЕФА назначил немецкую бригаду арбитров на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы Шахтер Донецк – Панатинаикос. Об этом сообщает пресс-служба Европейского футбольного союза.

Главным рефери будет Даниэль Зиберт. На линиях ему помогут соотечественники Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин.

Четвертым арбитром назначен Тимо Герах. С системой VAR будут работать Кристиан Дингерт и Йоханн Пфайфер.

Напомним, в первом матче Шахтер на выезде сыграл вничью с Панатинаикосом (0:0). Хозяева чаще угрожали воротам, однако в конце игры горняки создали несколько моментов для победы: Эгиналду после выхода на замену не реализовал выход один на один и получил травму после толчка защитника, Швед и Судаков также имели шансы отличиться, но не смогли обыграть голкипера. Самый опасный момент матча возник у Панатинаикоса, когда Свидерски оказался перед воротами, но Ризник спас команду отличным сейвом.

Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги Европы и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже в четверг, 14 августа, на странице события Шахтер – Панатинаикос на Xsport. Начало – в 21:00.