Испанская Гранада объявила о расторжении контракта с голкипером Лукой Зиданом, сыном легендарного французского полузащитника Зинедина Зидана.

Официальный сайт андалусийского клуба сообщил о завершении сотрудничества с 28-летним вратарем по обоюдному согласию:

Футбольный клуб Гранада и вратарь Лука Зидан достигли соглашения о расторжении контрактных отношений, которые их связывали.

Французский вратарь прибыл в клуб летом 2024 года и покидает его после того, как провел в общей сложности 45 матчей в Ла Лиге и Кубке Испании в красно-белой футболке.

Клуб благодарит Луку Зидана за самоотверженность, проявленную на протяжении этих двух сезонов, а также желает ему успехов в его следующих профессиональных задачах.