Вингер Монако Ансу Фати поделился мыслями о фаворитах в борьбе за «Золотой мяч» по итогам чемпионата мира. Слова приводит AS.

Как нападающий, я всегда выберу нападающего, но считаю, что Родри прекрасно выступил на чемпионате мира. Месси тоже, он побил рекорды по количеству голов и результативных передач. Мбаппе также провел невероятный чемпионат мира и стал лучшим бомбардиром.

Борьба в этом году будет напряженной, очень напряженной. Ламин [Ямаль] тоже среди претендентов. Он чемпион, так что посмотрим.