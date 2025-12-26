Кейн возглавил рейтинг претендентов на Золотой мяч 2026
Портал Goal опубликовал собственный список номинантов на почетную награду
18 минут назад
Журналисты портала Goal опубликовали обновленный рейтинг главных кандидатов на получение Золотого мяча 2026 года. Первое место в списке занял центральный нападающий мюнхенской Баварии и сборной Англии Гарри Кейн.
Вторую позицию занял лидер Манчестер Сити и национальной команды Норвегии Эрлинг Холанд. Тройку основных фаворитов замыкает звездный форвард мадридского Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе.
Четвертое место в рейтинге досталось таланту Барселоны Ламину Ямалю. Далее расположились хавбек Арсенала Деклан Райс, полузащитник ПСЖ Витинья, вингер Баварии Майкл Олисе и его одноклубник Луис Диас.
Девятую позицию в списке занял восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси, который ныне выступает за Интер Майами. Замыкает топ-10 защитник Пари Сен-Жермен и сборной Марокко Ашраф Хакими.
Напомним, в 2025 году Золотой мяч получил форвард ПСЖ Усман Дембеле.
