Вокруг национальной команды снова разгорелись слухи. Если Сергей Ребров всё-таки покинет сборную Украины ради Панатинаикоса, его место может занять... Олег Лужный.

О такой возможности рассказал журналист Игорь Бурбас в своем YouTube-канале. По его словам, кандидатура Лужного активно обсуждается в кулуарах, а главным лоббистом идеи является Александр Шевченко – давний соратник и товарищ экс-защитника Динамо.

Сам Лужный в комментарии для Tribuna заверил: о подобных разговорах слышит впервые. В настоящее время он работает вице-президентом УАФ, но в прошлом уже имел тренерский опыт – был и.о. главного тренера Динамо и возглавлял симферопольскую Таврию.

Контракт Реброва с УАФ рассчитан до лета следующего года. Тем временем сборная Украины стартовала в отборе на ЧМ-2026 неудачно: поражение от Франции (0:2) и ничья с Азербайджаном (1:1).