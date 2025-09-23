Павел Василенко

Слухи развеяны: Сергей Ребров не покидает сборную Украины. Тренер национальной команды планирует работать с сине-желтыми как минимум до завершения отбора на чемпионат мира-2026.

В последние дни в медиа активно обсуждался возможный уход тренера в Панатинаикос. Греческий клуб действительно проявлял интерес, однако там уже получили чёткий сигнал: Ребров никуда не уходит.

По информации журналиста Виктора Вацко, главный тренер сосредоточен на одной цели – вывести сборную Украины на мировое первенство.

Сине-желтые остаются главным приоритетом для Реброва, и специалист стремится осуществить мечту – подарить Украине путевку на чемпионат мира.

За свою карьеру Ребров работал с киевским Динамо, Аль-Ахли, Ференцварошем, Аль-Айном и в последнее время со сборной Украины.