Сергей Стаднюк

Завершились заключительные матчи игрового дня пятницы, 22 августа, в рамках 1/32 финала Кубка Украины.

Карбон и Ингулец выдали боевое начало матча, обменявшись голами уже в дебюте. Касимов вывел гостей вперед, но хозяева быстро сравняли счет благодаря точному удару Кошелюка. Судьба поединка решилась в начале второго тайма – победный мяч для петровцев забил Фарасеенко.

В поединке Локомотива и Колоса интрига держалась до последних секунд. Хозяева усилиями Александра и Петра Савчуков вели в два мяча, но Климчук в конце матча сначала сократил отставание, а на 90+5 минуте сравнял счет, оформив дубль. В серии пенальти футболисты Локомотива реализовали все четыре свои попытки, а представитель УПЛ смазал два удара, подарив андердогу сенсацию.

Ингулец и Локомотив вышли в 1/16 финала Кубка Украины и узнают своих соперников после жеребьевки.

Кубок Украины, 1/32 финала

Карбон – Ингулец 1:2

Голы: Кошелюк, 8 – Касимов, 4, Фарасеенко, 49

Локомотив – Колос 2:2 (4:2 – пен.)

Голы: Савчук Александр, 3, Савчук Петр, 51 – Климчук, 86, 90+5

Ранее Виктория сенсационно выбила Ворсклу, а Металлист без особых проблем одолел Маяк.