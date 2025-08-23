Сергей Стаднюк

Настоящим «украинским» днем станет суббота, 23 августа, День Государственного флага. Помимо ряда матчей Кубка Украины, болельщикам предстоит сразу пять игр украинцев в топ-лигах.

🇺🇦 Кубок Украины

Настоящий подарок болельщикам на государственный праздник! Сразу 12 матчей 1/32 финала Кубка Украины пройдут в один день! Центральной вывеской, безусловно, станет матч между Черноморцем и Зарей. Также ЛНЗ отправится на выезд к амбициозному первой лиге Пробою. Скала 1911 примет Подолье. Левый берег примет Кудривку. Среди команд УПЛ еще сыграют Полтава, Эпицентр и Верес.

12:00 | Олимпия Савинцы – Вильховцы. Прямая трансляция

12:00 | Iron – Полтава. Прямая трансляция

13:00 | Агротех – Эпицентр. Прямая трансляция

13:00 | Денгофф – Прикарпатье. Прямая трансляция

13:00 | Фазенда – Металлург Запорожье. Прямая трансляция

13:00 | Черноморец – Заря. Прямая трансляция

14:00 | Авангард Лозовая – Буковина. Прямая трансляция

14:00 | Горняк-Спорт – Тростянец. Прямая трансляция

14:00 | Коростень/Агро-Нива – Верес. Прямая трансляция

14:00 | Пробой – ЛНЗ. Прямая трансляция

15:30 | Скала 1911 – Подолье. Прямая трансляция

18:00 | Левый берег – Кудривка. Прямая трансляция

🇺🇦 Украинцы в Европе

Начнет «украинскую» программу в Европе Егор Ярмолюк. Его Брентфорд в рамках второго тура АПЛ примет грозную Астон Виллу. Арсенал Александра Зинченко дома сыграет против Лидса, который уже огорчил Виталия Миколенко. Дженоа Руслана Малиновского и Рома Артема Довбика стартуют в новом сезоне итальянской Серии А. Команды примут Лечче и Болонью соответственно. В завершение Бенфика Анатолия Трубина попытается продолжить победную серию в португальскойПрімейрі.

22:30 | Бенфика – Тондела. Прямая трансляция

🔝 Главные титулы

Центральным матчем игрового дня точно станет противостояние обновленных Манчестер Сити и Тоттенхэма. Если у «горожан» изменился только состав, то у «шпор» еще и тренер. Бывшему наставнику Ярмолюка Томасу Франку придется научиться обходиться без Сон Хын Мина. Во втором туре испанской Ла Лиги Барселона снова на выезде сыграет с Леванте. Каталонцы попробуют начать победную серию.

🇪🇺 Интересное из Европы

Начнет сезон в Бундеслиге дортмундская Боруссия. «Шмели» уже с новым для себя Беллингемом попробуют вернуть времена старшего брата. Наполи начнет попытку защиты чемпионского титула с новым-старым участником элиты Сассуоло. Милан под руководством Луки Модрича проэкзаменирует Кремонезе. Также свои матчи проведут Атлетико, Марсель и Лион.