Кубок Украины, Ярмолюк, Зинченко, Малиновский, Довбик и Трубин. Что посмотреть 23 августа?
Расписание футбольных трансляций игрового дня субботы
28 минут назад
Настоящим «украинским» днем станет суббота, 23 августа, День Государственного флага. Помимо ряда матчей Кубка Украины, болельщикам предстоит сразу пять игр украинцев в топ-лигах.
🇺🇦 Кубок Украины
Настоящий подарок болельщикам на государственный праздник! Сразу 12 матчей 1/32 финала Кубка Украины пройдут в один день! Центральной вывеской, безусловно, станет матч между Черноморцем и Зарей. Также ЛНЗ отправится на выезд к амбициозному первой лиге Пробою. Скала 1911 примет Подолье. Левый берег примет Кудривку. Среди команд УПЛ еще сыграют Полтава, Эпицентр и Верес.
12:00 | Олимпия Савинцы – Вильховцы. Прямая трансляция
12:00 | Iron – Полтава. Прямая трансляция
13:00 | Агротех – Эпицентр. Прямая трансляция
13:00 | Денгофф – Прикарпатье. Прямая трансляция
13:00 | Фазенда – Металлург Запорожье. Прямая трансляция
13:00 | Черноморец – Заря. Прямая трансляция
14:00 | Авангард Лозовая – Буковина. Прямая трансляция
14:00 | Горняк-Спорт – Тростянец. Прямая трансляция
14:00 | Коростень/Агро-Нива – Верес. Прямая трансляция
14:00 | Пробой – ЛНЗ. Прямая трансляция
15:30 | Скала 1911 – Подолье. Прямая трансляция
18:00 | Левый берег – Кудривка. Прямая трансляция
🇺🇦 Украинцы в Европе
Начнет «украинскую» программу в Европе Егор Ярмолюк. Его Брентфорд в рамках второго тура АПЛ примет грозную Астон Виллу. Арсенал Александра Зинченко дома сыграет против Лидса, который уже огорчил Виталия Миколенко. Дженоа Руслана Малиновского и Рома Артема Довбика стартуют в новом сезоне итальянской Серии А. Команды примут Лечче и Болонью соответственно. В завершение Бенфика Анатолия Трубина попытается продолжить победную серию в португальскойПрімейрі.
17:00 | Брентфорд – Астон Вилла. Прямая трансляция
19:30 | Арсенал – Лидс. Прямая трансляция
19:30 | Дженоа – Лечче. Прямая трансляция
21:45 | Рома – Болонья. Прямая трансляция
22:30 | Бенфика – Тондела. Прямая трансляция
🔝 Главные титулы
Центральным матчем игрового дня точно станет противостояние обновленных Манчестер Сити и Тоттенхэма. Если у «горожан» изменился только состав, то у «шпор» еще и тренер. Бывшему наставнику Ярмолюка Томасу Франку придется научиться обходиться без Сон Хын Мина. Во втором туре испанской Ла Лиги Барселона снова на выезде сыграет с Леванте. Каталонцы попробуют начать победную серию.
14:30 | Манчестер Сити – Тоттенхэм. Прямая трансляция
22:30 | Леванте – Барселона. Прямая трансляция
🇪🇺 Интересное из Европы
Начнет сезон в Бундеслиге дортмундская Боруссия. «Шмели» уже с новым для себя Беллингемом попробуют вернуть времена старшего брата. Наполи начнет попытку защиты чемпионского титула с новым-старым участником элиты Сассуоло. Милан под руководством Луки Модрича проэкзаменирует Кремонезе. Также свои матчи проведут Атлетико, Марсель и Лион.
18:00 | Марсель – Париж. Прямая трансляция
19:30 | Санкт-Паули – Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
19:30 | Сассуоло – Наполи. Прямая трансляция
20:30 | Атлетико Мадрид – Эльче. Прямая трансляция
21:45 | Милан – Кремонезе. Прямая трансляция
22:05 | Лион – Мец. Прямая трансляция
