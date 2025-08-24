Кубок Украины. Карпаты забили восемь мячей, Кривбасс разгромил ФК Куликов-Белка
Сыграно еще два матча турнира
около 2 часов назад
Фото - ФК Карпати
Сегодня в рамках 1/32 финала Кубка Украины львовские Карпаты на домашнем стадионе «Украина» без проблем одолели второй-лиговый Пенуел из Кривого Рога – 8:0.
В другом матче дня встретились второй-лиговая команда Куликов-Билка и представитель УПЛ Кривбасс из Кривого Рога. Поединок завершился уверенной победой гостей со счетом 3:0.
Кубок Украины, 1/32 финала
Пенуел – Карпаты – 0:8
Голы: Адамюк, 24, 42, Краснопир, 48, Пауло, 55, Клименко, 62, Танда, 67, Бруниньо, 82, Невес, 90.
Куликов-Билка – Кривбасс – 0:3
Голы: Бар Лин, 51, 56, Твердохлеб, 54 (пен).