Левый Берег в серии пенальти победил Кудривку в 1/32 финала Кубка Украины
Определились еще два участника следующего этапа турнира
около 1 часа назад
Фото - ФК Левый Берег
В поединке 1/32 финала Кубка Украины киевский Левый Берег дома принимал ФК Кудривка. Матч завершился нулевой ничьей, противостояние перешло в серию пенальти. Более меткими были киевляне – Левый Берег забил три одиннадцатиметровых, а Кудривка – ни одного.
В другом матче судьба путевки в следующий раунд турнира также решилась серией пенальти. Стрыйская Скала 1911 на своем поле принимала хмельницкое Подолье.
Основное время встречи завершилось без забитых голов, а в серии пенальти сильнее были гости – 5:4.
Кубок Украины, 1/32 финала
Левый Берег – ФК Кудривка – 0:0. По пенальти – 3:0
Скала 1911 – Подолье – 0:0. По пенальти 4:5
