Павел Василенко

В поединке 1/32 финала Кубка Украины киевский Левый Берег дома принимал ФК Кудривка. Матч завершился нулевой ничьей, противостояние перешло в серию пенальти. Более меткими были киевляне – Левый Берег забил три одиннадцатиметровых, а Кудривка – ни одного.

В другом матче судьба путевки в следующий раунд турнира также решилась серией пенальти. Стрыйская Скала 1911 на своем поле принимала хмельницкое Подолье.

Основное время встречи завершилось без забитых голов, а в серии пенальти сильнее были гости – 5:4.

Кубок Украины, 1/32 финала

Левый Берег – ФК Кудривка – 0:0. По пенальти – 3:0

Скала 1911 – Подолье – 0:0. По пенальти 4:5