В среду, 30 октября, будут сыграны два заключительных поединка стадии 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/2026. Именно они определят полный состав участников четвертьфинала национального турнира.

Кубок Украины-2025/2026. 1/8 финала

30 октября

12:00 — Агротех (Тишковка, Кировоградская обл.) — Феникс-Мариуполь (Мариуполь)

17:00 — Металлист 1925 (Харьков) — Агробизнес (Волочиск, Хмельницкая обл.)

По регламенту Кубка Украины, противостояние состоит из одного матча. Если основное время завершится вничью, судьбу путевки в следующий раунд решит серия пенальти.

Напомним, накануне Динамо Киев в центральном матче стадии победило Шахтер Донецк со счетом 2:1 и вышло в четвертьфинал турнира.