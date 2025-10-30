Известная оценка Судакова за победный матч Бенфики в Кубке португальской лиги
Георгий сыграл 77 минут против Тонделы
около 2 часов назад
Георгий Судаков/фото: Бенфика
Бенфика уверенно разгромила Тонделу в матче 1/4 финала Кубка португальской лиги. На арене Эштадиу да Луж в Лиссабоне хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:0.
Главный тренер лиссабонцев Жозе Моуринью с первых минут доверил место в стартовом составе украинскому полузащитнику Георгию Судакову, а голкипер Анатолий Трубин остался в запасе.
Судаков провел на поле 77 минут, отметившись забитым мячом, который был отменен арбитром из-за положения вне игры.
По итогам встречи, портал SofaScore поставил украинцу одну из самых высоких оценок в команде — 7,6 балла. Лучшим игроком матча был признан капитан Бенфики Николас Отаменди, который забил один из голов и получил оценку 7,7.