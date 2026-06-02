Кучер имеет предложения от зарубежных клубов
Специалист уже готов вернуться к работе
Александр Кучер. Фото - ФК Черноморец
Бывший тренер Днепра-1 и Черноморца Александр Кучер в интервью сайту «Украинский футбол» заявил, что получает предложения от иностранных клубов.
«Конечно же, по работе уже соскучился. Предложения есть и были. Сначала многим клубам отказывал, сейчас – готов работать. Идут определенные переговоры. Пока обойдемся без конкретики.
Все предложения были из-за границы: ближнего зарубежья и Европы».
43-летний Кучер покинул пост главного тренера Черноморца в январе этого года и с тех пор находится без команды.
