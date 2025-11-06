Донецкий Шахтер проведет номинально домашний матч третьего тура основного этапа Лиги конференций УЕФА против исландского Брейдаблика. Поединок состоится в четверг, 6 ноября, на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове. Начало встречи — в 19:45 по киевскому времени.

Трансляция матча Шахтер – Брейдаблик будет доступна в Украине на медиасервисе MEGOGO по подпискам «Спорт», «Максимальная», «Максимальная + благотворительность» и «MEGOPACK XL».

Это будет первое в истории противостояние между Шахтером и Брейдабликом, а также дебютная встреча донецкого клуба с представителем Исландии.

После двух туров «горняки» имеют в своем активе три очка — победа над Абердином (3:2) и поражение от Легии (1:2). Команда Арды Турана на данный момент занимает 17-е место в общей таблице основного этапа. Брейдаблик получил одно очко — после поражения от Лозанны (0:3) и ничьей с КуПСом (0:0).

В дальнейшем Шахтер проведет еще три матча группового этапа против Шемрок Роверс, Хамрун Спартанс и Риеки.