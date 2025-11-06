Шестого ноября в Кракове, на стадионе имени Генрика Реймана, в матче третьего тура Лиги конференций Шахтер встретится с исландским Брейдаблик. Начало матча в 19:45.

Попав в ощутимую зону турбулентности, Арда Туран и его команда все же смогли из нее выбраться целыми. Так или иначе, но свой главный на данный момент матч турецкий специалист во главе горняков выиграл, победив в украинском дерби Динамо – 3:1. После того поединка Шахтер закрепился во главе турнирной таблицы, опережая ближайших преследователей, которых сразу четверо, на четыре очка. Вторую серию украинского классического донетчане сыграли эмоционально, мотивировано и с надлежащим запасом прочности. Не то что первую серию – матч за 1/8 финала Кубка Украины, в котором бело-синие одержали волевую победу 2:1. Досталось тогда на орехи, после кубкового матча, и Турану, и его подопечным. Досталось за неумение выдерживать темп всего матча, за неумение реагировать в ходе матча на опасности, за отсутствие мотивации и горящих глаз. И поползли слухи о возможной отставке Турана, ведь до того было непонятное поражение в Лиге конференций от кризисной Легии, а перед тем – крупный проигрыш в УПЛ от ЛНЗ. Но со второй попытки Динамо побеждено, и настроение у горняков заметно улучшилось. И, разумеется, уже никто не говорит о замене турецкого специалиста. Хотя та победа стала для Шахтера лишь второй в последних шести поединках. Но, если говорить откровенно, довольно сложно оценить и сам матч против Динамо в чемпионате, и его последствия. А если бы динамовский защитник Попов не назвал бразильских оппонентов пародиями, завелись бы те самые бразильцы, или снова сыграли бы первый тайм на уровне, а на второй махнули рукой? Не очень пока что понятна и роль Арды Турана в той резонансной победе над Динамо. С точки зрения мотивации все было на уровне, но с точки зрения тактических ходов и решений есть вопросы. В целом уже в ближайших матчах будет видно, случайная ли победа горняков над Динамо или закономерная. К счастью для горняков, после поединка с Динамо для них календарь подготовил более удобных соперников. И первым из таких, более удобных соперников, станет Брейдаблик. Против исландцев не смогут сыграть из-за травм Траоре, Крыськов и Аллисон.

Недавно у Брейдаблика сменился главный тренер. Вместо Арнассона капитанский мостик зелено-белых занял Скулассон. Под руководством Арнассона Брейдаблик выступал очень неплохо по местным меркам, но нынешний сезон для команды не такой успешный: команда занимает четвертое место в чемпионате страны, а в первом туре Лиги конференций Брейдаблик без шансов уступил швейцарской Лозанне – 0:3. Олаф Скулассон, который ранее имел опыт работы только в молодежных командах, на должности главного тренера Брейдаблика начал за здравие. Во втором туре Лиги конференций зелено-белые расписали нулевую ничью с финским КуПС, а в чемпионате страны команда обыграла Стьярнан – 3:2. Перед матчем против Шахтера у наставника Брейдаблика хватает головной боли. Прежде всего, из-за состояния форварда Тобиаса Томсена. 33-летний датчанин — главная на данный момент надежда зелено-белых в атаке, но накануне поединка против горняков он получил небольшое повреждение.

История противостояний

До сих пор оппоненты в официальных матчах не пересекались.

Прогноз

С соперником уровня Брейдаблика команда Арды Турана уже встречалась в этом сезоне. В первом для Шахтера раунде отбора Лиги Европы был финский Ильвес. Ту команду донецкие разбили в первом матче со счетом 6:0. Впрочем, во втором поединке сыграли в нулевую ничью. Так или иначе, все просто кричит о том, что украинская команда в этом противостоянии — явный фаворит, а исландская — явный аутсайдер. Так было бы и тогда, если бы донецкие играли против зелено-белых на выезде. А на номинально родной арене — тем более, ведь Брейдаблик неудачно выступает в гостях. Поэтому без особого риска прогнозируем уверенную победу Шахтера. Наш вариант — 3:0.

