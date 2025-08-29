Павел Василенко

В матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги Кудривка в Киеве принимала львовские Карпаты. Встреча завершилась вничью – 2:2.

Счет в матче был открыт уже на третьей минуте – Виталий Рогозинский воспользовался ошибкой голкипера Карпат Андрея Клещука. На 26-й минуте львовская команда осталась в меньшинстве после удаления защитника Владислава Бабогло.

В конце первого тайма игрок Карпат Бруниньо совершил грубую ошибку у своих ворот, и Андрей Сторчоус с близкого расстояния удвоил преимущество Кудривки.

В начале второго тайма Карпаты отыграли один мяч благодаря удару Пабло Альвареса, а на последних секундах Жан Педрозу сравнял счет.

Кудривка набрала семь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ. Карпаты – 13-е с тремя баллами в активе.

УПЛ, 4-й тур

Кудривка – Карпаты – 2:2

Голы: Рогозинский, 3, Сторчоус, 43 – Альварес, 52, Жан Педрозу, 90+7.