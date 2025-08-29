Сергей Стаднюк

В четвёртом туре Украинской Премьер-лиги Карпаты сыграют на выезде против Кудривки. Матч состоится уже сегодня, 29 августа, в Киеве на стадионе Оболонь Арена, начало – в 18:00.

Кудривка проводит дебютный сезон в УПЛ. Команда из Черниговской области вышла в элиту через переходные матчи с Ворсклой и уже успела одержать две победы – над Александрией и Полтавой. В третьем туре новичок чемпионата уступил Зоре, а в Кубке Украины выбыл после серии пенальти в игре с Левым Берегом.

Карпаты пока не имеют побед в текущем чемпионате. Подопечные Владислава Лупашко сыграли вничью с Шахтёром и Колосом, а также проиграли Полесью. В национальном кубке львовяне одержали уверенную победу над второлиговым Пнуелем. В Киеве команде не помогут травмированные Андрей Булеза, Алексей Сыч и Тимур Стецков. В составе соперника из-за повреждения выбыл защитник Юрий Потимков.

Поединок имеет несколько дополнительных сюжетов: в заявке Кудривки есть бывшие игроки Карпат, а часть футболистов ранее работала вместе с тренерским штабом Лупашко. Команда также отличается отсутствием легионеров, а её президент Роман Солодаренко заявлен как действующий игрок и является самым старшим футболистом лиги.

🎥 Трансляцию матча Кудривка – Карпаты можно посмотреть в прямом эфире на УПЛ ТБ.

18:00 | Кудривка – Карпаты. Прямая трансляция