Лупашко отреагировал на победу Карпат со счетом 8:0
Львовяне разгромили Пенуэл из Кривого Рога
41 минуту назад
Владислав Лупашко прокомментировал игру своей команды на пресс-конференции после матча 1/32 финала Кубка Украины против Пенуела (8:0).
Когда идет ротация, то что-то не получается, игроки теряются, тренеры нервничают, потому что привыкли к другому футболу. Это не всегда проблема, когда есть ротация исключительно игроков. Должно быть понимание тренера, что будут ошибки, и он должен терпеливо относиться к этим ситуациям. Да, где-то не получалось, были потери мяча, мы понимаем, что в таком составе мы еще не играли. Плюс играли молодые футболисты, которые дебютировали за Карпаты. В общем, мы довольны работой и готовностью футболистов. Однако понимаем, что было много эпизодов... Особенно в перерыве мы о них поговорили, о том, что нам нужно менять, – отметил тренер.
29 августа Карпаты сыграют против Кудривки в 4-м туре УПЛ.