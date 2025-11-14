Сергей Разумовский

В матче квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Хорватии на своем поле одержала волевую победу над Фарерскими островами.

Гости неожиданно открыли счет на 16-й минуте благодаря голу Тури, но «шашечные» быстро взяли игру под контроль. Уже через семь минут Гвардиол сравнял счет, а после перерыва хозяева уверенно довели дело до победы: сначала Муса вывел команду вперед, а Влашич окончательно снял вопрос о победителе и путевке на Мундиаль.

Гибралтар открыл счет в параллельном выездном матче против Черногории на 20-й минуте после точного удара Джессопа. Однако хозяева быстро ответили двумя голами: Аджич сравнял счет, а еще через девять минут Крстович реализовал пенальти, что в итоге и принесло гостям минимальную победу – 2:1.

Хорватия набрала 19 очков и с первого места в группе L вышла на чемпионат мира-2026. Чехия (13) сыграет в плей-офф, а последний тур превратился в формальность. Фарерские острова (12) уже завершили выступления, а Черногория (9) никак не настигнет чехов.

Чемпионат мира-2026. Европейская квалификация, группа L

Хорватия – Фарерские острова 3:1

Голы: Гвардиол, 23, Муса, 57, Влашич, 70 – Тури, 16

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Вушкович, Станишич, Перйшич (Оршич, 71), Марио Пашалич (Шутало, 46), Модрич (Влашич, 61), Марко Пашалич (Фрук, 61), Крамарич, Муса (Матанович, 74), Сучич

Фарерские острова: Ламгауге, Эдмундссон, Ватнгамар, Фере, Давидсен (Клеттскард, 85), Андреасен, Тури (Бьярталйд, 68), Енсен, Серенсен (Агнарссон, 77), Ольсен (Кнудсен, 68), Фредериксберг (Юстинуссен, 77)

Предупреждения: Туре (44), Бьярталйд (81)

Обзор матча будет доступен на странице события Хорватия – Фарерские острова.

Гибралтар – Черногория 1:2

Голы: Джессоп, 20 – Аджич, 33, Крстович, 42 (пен.)