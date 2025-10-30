В среду, 29 октября, киевское Динамо на своем поле победило донецкий Шахтер в поединке 1/8 финала Кубка Украины со счетом 2:1.

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный в интервью сайту Sport-express.ua поделился впечатлениями от этой встречи.

«У меня осталось какое-то двойственное впечатление от вчерашнего матча… В общем, сам поединок получился не очень качественным. Классическая кубковая игра – принципиальная, но к качеству игры обеих команд есть вопросы. Вчера одна команда классно провела первый тайм, а другая – второй.

Очень удачно сыграл вратарь Динамо Нещерет, а Шахтёр выжал из себя всё, что мог в первом тайме, и на второй их просто не хватило. У дончан не было сил сравнять счёт и перевести игру в серию пенальти, а, возможно, они экономили силы на воскресную игру».