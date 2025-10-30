Туран: «Игроки Шахтера должны почувствовать боль после поражения от Динамо»
Тренер донетчан стремится взять реванш в следующем матче
около 2 часов назад
Главный тренер Шахтера Арда Туран подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Украины, в котором его команда уступила Динамо со счетом 1:2. В комментарии пресс-службе клуба наставник не скрывал эмоций.
– В воскресенье попытаемся вернуться как можно лучше. Но, честно, не дам покоя игрокам. Они должны почувствовать эту грусть и боль. Очень недоволен последними 30–40 минутами. Так нельзя играть нигде в мире. Выражу им свое недовольство, откровенно зол и разочарован некоторыми моментами, – сказал Арда Туран.
Уже в это воскресенье, 2 ноября, Шахтер и Динамо снова встретятся в принципиальном противостоянии — на этот раз во Львове, в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги. Начало в 18:00.