Испанский форвард Микель Оярсабаль всю свою взрослую карьеру посвятил выступлениям за баскский Реал Сосьедад, однако известно, что опытный игрок не отвергал возможности попробовать себя в другом клубе. Эта перспектива может стать реальностью уже ближайшего зимнего трансферного окна для 28-летнего футболиста.

Стало известно, что римский Лацио проявляет интерес к подписанию игрока сборной Испании. Орлы запросили актуальную информацию о футболисте и готовят своё первое предложение, сообщил инсайдер Николо Скира.

В текущем сезоне на счету Оярсабаля 15 матчей, пять забитых мячей и три результативные передачи.

Ранее известный итальянский тренер перенес операцию на сердце.