Лацио спасся в матче с Турином с шестью голами, Лечче на выезде победил Парму
Сыграно два матча в чемпионате Италии
около 2 часов назад
Фото: Х
В матче шестого тура Серии А Лацио на своем поле принимал Торино. Встреча завершилась вничью со счетом 3:3. Отметим, что хозяева спаслись в компенсированное время благодаря пенальти.
В параллельном матче Парма дома проиграла Лечче со счетом 0:1.
Серия А, 6-й тур
Лацио – Торино – 3:3
Голы: Канчельери, 24, 40, Катальди, 90+13 (пенальти) – Дж.Симеоне, 16, Адамс, 73, Коко, 90+2.
Парма – Лечче – 0:1
Гол: Соттиль, 38.