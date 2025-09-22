Главный редактор Voce Giallorossa Алессандро Каруччи оценил выступление Артема Довбыка в дерби с Лацио (1:0) довольно сдержанно.

Украинец вышел на поле во второй половине встречи и после победы своей любимой команды журналист не стал давать резкой критики.

«Он сыграл хорошо в нескольких эпизодах, но слишком часто создавалось впечатление, что Артем просто бегает по полю. 6 баллов – за отношение к делу и поддержку партнеров, не за что-то другое», – написал Кардуччи.

В этом сезоне 28-летний Довбик провел за Рому 57 минут в трех матчах. Команда занимает четвертое место в Серии А, набрав девять очков в четырех играх.