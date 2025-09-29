Дженоа Малиновского без шансов проиграл Лацио
Украинец отыграл 69 минут
около 11 часов назад
В матче 5-го тура Серии А Лацио на выезде одержал убедительную победу над Дженоа со счетом 3:0. Поединок состоялся на стадионе Луиджи Феррарис в Генуе.
Гости быстро вышли вперед: уже на 4-й минуте отличился Маттео Канчельери. После этого команда Маурицио Сарри полностью контролировала игру. На 30-й минуте Валентин Кастельянос удвоил преимущество римлян, а окончательный счет установил Маттиа Дзакканьи на 63-й минуте.
Украинец Руслан Малиновский вышел в стартовом составе Дженоа и провел на поле 69 минут, после чего был заменен на Джефа Экатора.
После этого поражения россоблу остаются в зоне вылета – 19-е место с двумя очками. Лацио благодаря этой победе поднялся на 12-ю позицию и имеет шесть очков.
В следующем туре Дженоа 5 октября сыграет на выезде против Наполи, тогда как Лацио 4 октября примет Торино.
Италия — Серия А. 5 тур
29 сентября 2025, понедельник. Генуя. Луиджи Феррарис
Дженоа (Генуя) – Лацио (Рим) – 0:3
Голы: 0:1 Канчельери (4’), 0:2 Кастельянос (30’), 0:3 Дзакканьи (63’)