Стало известно, сыграет ли Неймар за сборную Бразилии против Гаити
Известны детали о звездном нападающем
около 6 часов назадПодписаться в
Неймар. Фото: Getty Images
Бразильский футболист Неймар станет отцом в пятый раз. Однако его первый старт на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике остаётся вопросом терпения, и за ним с волнением наблюдают не только в Бразилии.
Стало известно, что Неймар пропустит и второй матч ЧМ-2026 против Гаити в субботу, 20 июня. Бразильская федерация футбола сообщила, что игрок останется в Нью-Джерси, чтобы максимально эффективно завершить заключительный этап своего восстановления. Прошло уже больше месяца с его последнего матча.
Возвращение — это постепенный процесс, за которым внимательно следит тренерский штаб, врачи и физиотерапевты сборной Бразилии.
Он выступает за Сантос, в который вернулся в январе 2025 года.