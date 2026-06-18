Павел Василенко

Бразильский футболист Неймар станет отцом в пятый раз. Однако его первый старт на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике остаётся вопросом терпения, и за ним с волнением наблюдают не только в Бразилии.

Стало известно, что Неймар пропустит и второй матч ЧМ-2026 против Гаити в субботу, 20 июня. Бразильская федерация футбола сообщила, что игрок останется в Нью-Джерси, чтобы максимально эффективно завершить заключительный этап своего восстановления. Прошло уже больше месяца с его последнего матча.

Возвращение — это постепенный процесс, за которым внимательно следит тренерский штаб, врачи и физиотерапевты сборной Бразилии.

Он выступает за Сантос, в который вернулся в январе 2025 года.