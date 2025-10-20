Центральный защитник Колоса из Ковалевки Илир Красничи попал в сферу интересов нескольких украинских клубов, сообщает спортивный журналист Игорь Бурбас.

По данным источника, на футболиста обратили внимание львовские Карпаты и житомирское Полесье, которые стремятся усилить оборону. Кроме того, интерес к Красничи проявляют клубы из европейских чемпионатов. Руководство Колоса рассчитывает получить за своего лидера примерно три миллиона евро.

В этом сезоне Илир провел за Колос семь матчей, но результативными действиями не отметился. Ранее сообщалось, что Красничи также заинтересовал Металлист 1925.