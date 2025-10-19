Главный тренер львовских Карпат Владислав Лупашко признался, что не ожидал такого результата в матче против Эпицентра, который завершился поражением 1:3.

По его словам, команда серьёзно готовилась к поединку в период международной паузы и рассчитывала показать совсем другую игру. Лупашко также вспомнил прошлые встречи, в которых Карпаты умудрялись брать очки даже в худших обстоятельствах.

«Можно сказать, что это футбол и игра состоит из разных фаз, но трудно принимать такой результат. И мы, и болельщики, и фанаты – все хотели другого сегодня. Но получилось, как получилось.

Это очень расстраивает, потому что, глядя на то, как работали игроки на протяжении этих 2 недель, ты не мог ожидать такого результата.

То, как мы вышли из сложной ситуации, когда мы провели хорошие матчи против Динамо, Оболони, Александрии – они не могли дать мысль, что сегодня будет такой матч. Это больно, наверное», – заявил Лупашко для Футбол360.