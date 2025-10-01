Экс-футболист Динамо Тибериу Гиоане высказался о трансфере нападающего Владислава Бленуце. Его слова приводит Sport Total.

Я видел его игру только по телевизору, он забил в свои ворота. Он играет плохо, и так идет матч за матчем. Мы с Флорином Чернатом вместе сыграли 500 матчей в киевском Динамо и ни разу не забивали в свои ворота. Владислав не успел провести и два поединка, как забил в свои.

Все могло бы быть иначе, если бы он успешно дебютировал в Украине. К сожалению, на данный момент все плохо. Вероятно, Бленуце покинет киевский клуб во время зимнего трансферного окна. Они расстанутся с клубом. Жаль, я не знал о ситуации с его постами в соцсетях, - объяснил Гиоане.