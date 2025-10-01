Перед матчем основного этапа Лиги конференций против Динамо клуб АПЛ Кристал Пэлас подготовил для своих болельщиков небольшой анонс соперника.

Примечательно, что на сайте английского клуба правильно указали название города Kyiv вместо Kiev и отметили, что украинская команда не может проводить домашние игры на родном стадионе из-за вторжения России.

В обзоре игроков Кристал Пэлас упомянул, что Динамо продало лучшего бомбардира УПЛ Владислава Ваната, но в составе киевлян есть другой сильный исполнитель. Особое внимание привлекли слова о ветеране украинской сборной Андрее Ярмоленко, который ранее выступал за Вест Хэм и часто играл против Кристал Пэлас.

Игра Динамо против Кристал Пэлас состоится 2 октября, старт в 19:45 по киевскому времени.