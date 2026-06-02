Легенда Ливерпуля сообщил о борьбе с раком
Шотландец сделал откровенное заявление
около 4 часов назад
Легендарный шотландский футболист и бывший игрок и тренер Ливерпуля Кенни Далглиш подтвердил, что сейчас он проходит лечение от рака, после того как информация об этом случайно стала публичной через его пост в социальных сетях.
Далглиш опубликовал короткое заявление, в котором подтвердил диагноз, но также приободрил болельщиков сообщением, что лечение идет хорошо.
«Как показал мой случайный пост в социальных сетях, я сейчас прохожу лечение от рака. В отличие от использования мобильного телефона, лечение идет хорошо», – заявил 75-летний Далглиш с дозой своего фирменного юмора.
Он добавил, что хотел бы, чтобы вся ситуация оставалась конфиденциальной, но, как он говорит, его «ничтожные технологические навыки» заставили его подтвердить информацию, которая уже появилась в открытом доступе.
Новость о состоянии здоровья одного из самых известных футбольных имен в истории вызвала многочисленные реакции в футбольном мире. Болельщики, бывшие товарищи по команде и клубы отправляли сообщения поддержки легендарному шотландцу.
В течение своей насыщенной карьеры Далглиш оставил незабываемый след в Ливерпуле, как игрок, так и тренер, и считается одной из самых выдающихся легенд клуба с «Энфилда».
Его сообщение о том, что лечение идет хорошо, вселило оптимизм в болельщиков, желающих ему быстрого и успешного выздоровления.
Кроме него, от этой же болезни страдает еще одна легенда Ливерпуля Кевин Киган, который сообщил, что болеет раком на четвертой стадии.
Четвертая стадия является самой запущенной стадией рака и означает, что болезнь распространилась на другие части тела.
