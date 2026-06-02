Павел Василенко

Легендарный шотландский футболист и бывший игрок и тренер Ливерпуля Кенни Далглиш подтвердил, что сейчас он проходит лечение от рака, после того как информация об этом случайно стала публичной через его пост в социальных сетях.

Далглиш опубликовал короткое заявление, в котором подтвердил диагноз, но также приободрил болельщиков сообщением, что лечение идет хорошо.

«Как показал мой случайный пост в социальных сетях, я сейчас прохожу лечение от рака. В отличие от использования мобильного телефона, лечение идет хорошо», – заявил 75-летний Далглиш с дозой своего фирменного юмора.

Он добавил, что хотел бы, чтобы вся ситуация оставалась конфиденциальной, но, как он говорит, его «ничтожные технологические навыки» заставили его подтвердить информацию, которая уже появилась в открытом доступе.

Новость о состоянии здоровья одного из самых известных футбольных имен в истории вызвала многочисленные реакции в футбольном мире. Болельщики, бывшие товарищи по команде и клубы отправляли сообщения поддержки легендарному шотландцу.

В течение своей насыщенной карьеры Далглиш оставил незабываемый след в Ливерпуле, как игрок, так и тренер, и считается одной из самых выдающихся легенд клуба с «Энфилда».

Его сообщение о том, что лечение идет хорошо, вселило оптимизм в болельщиков, желающих ему быстрого и успешного выздоровления.

Кроме него, от этой же болезни страдает еще одна легенда Ливерпуля Кевин Киган, который сообщил, что болеет раком на четвертой стадии.

Четвертая стадия является самой запущенной стадией рака и означает, что болезнь распространилась на другие части тела.