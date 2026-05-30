Денис Седашов

Английский Ливерпуль объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Арне Слотом. Нидерландский специалист покинул свою должность после двух сезонов работы в мерсисайдском клубе.

В своем дебютном сезоне на Энфилде Слот привел красных к чемпионскому титулу в Премьер-лиге. Однако в сезоне-2025/26 Ливерпуль финишировал на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, повторив свой худший результат за последние десять лет.

Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.



He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation. — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026

На международной арене под руководством нидерландца команда также не достигла значительных успехов. Ливерпуль дважды подряд завершал выступления в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала.

Ливерпуль, несмотря на дубль ван Дейка, без шансов проиграл Астон Вилле.