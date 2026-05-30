Официально: Ливерпуль уволил главного тренера Арне Слота
Специалист покинул должность после двух сезонов
около 1 часа назад
Английский Ливерпуль объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Арне Слотом. Нидерландский специалист покинул свою должность после двух сезонов работы в мерсисайдском клубе.
В своем дебютном сезоне на Энфилде Слот привел красных к чемпионскому титулу в Премьер-лиге. Однако в сезоне-2025/26 Ливерпуль финишировал на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, повторив свой худший результат за последние десять лет.
На международной арене под руководством нидерландца команда также не достигла значительных успехов. Ливерпуль дважды подряд завершал выступления в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала.
