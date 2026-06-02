Павел Василенко

Ливерпуль быстро нашел нового тренера после разрыва с Арне Слотом. По словам Фабрицио Романо, условия контракта с Андони Ираолой уже согласованы.

Сезон 2025/26 не был успешным для Ливерпуля. Хотя они потратили много денег на новых игроков, игра команды оставляла желать лучшего.

Долгое время казалось, что Слот останется тренером несмотря ни на что. Однако, «красные» передумали. На прошлой неделе появилась новость об увольнении нидерландского специалиста. Андони Ираола стал главным претендентом на его замену.

Испанец провел фантастический сезон в Борнмуте. «Вишни» впервые сыграют в Лиге Европы, но тренер решил не продлевать его контракт, который заканчивается в июне.

В последние дни продолжаются интенсивные переговоры между Ираолой и Ливерпулем. По данным Романо, они завершились успешно.

Обе стороны достигли соглашения по важнейшим условиям контракта. Официальное заявление от «красных» теперь лишь вопрос времени.