Легенда МЮ высказался об Амориме: «У тренера будут проблемы»
Легенда МЮ оценил старт сезона в АПЛ
около 2 часов назад
Легендарный футболист Манчестер Юнайтед Гарри Невилл высказался о старте красных дьяволов в этом сезоне Английской Премьер-лиги. Напомним, что вчера команда Рубена Аморима проиграла Ман Сити со счетом 0:3.
«Когда Аморим только пришел в клуб, я был вдохновлен тем, что они стали играть с тремя защитниками. Но он меняет их в каждом матче, и это говорит о том, что он не уверен, кто должен играть. К тому же он меняет пять игроков оборонительной линии.
Сегодня было много индивидуальных ошибок. Шоу провел один из худших матчей, которые я видел. Во всех трех эпизодах с пропущенными голами он мог сыграть лучше.
Юнайтед ничего не показал. Они идут 14-ми, позади всего четыре тура, и мы все говорили, что к октябрю им нельзя занимать 14–15-е места, иначе у тренера будут проблемы. В ближайших матчах им нужно срочно побеждать», – сказал Невилл.
После четырех сыгранных туров Манчестер Юнайтед располагается на 14 позиции турнирной таблицы, имея в активе всего 4 очка.