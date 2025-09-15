Легендарный футболист Манчестер Юнайтед Гарри Невилл высказался о старте красных дьяволов в этом сезоне Английской Премьер-лиги. Напомним, что вчера команда Рубена Аморима проиграла Ман Сити со счетом 0:3.

«Когда Аморим только пришел в клуб, я был вдохновлен тем, что они стали играть с тремя защитниками. Но он меняет их в каждом матче, и это говорит о том, что он не уверен, кто должен играть. К тому же он меняет пять игроков оборонительной линии.

Сегодня было много индивидуальных ошибок. Шоу провел один из худших матчей, которые я видел. Во всех трех эпизодах с пропущенными голами он мог сыграть лучше.

Юнайтед ничего не показал. Они идут 14-ми, позади всего четыре тура, и мы все говорили, что к октябрю им нельзя занимать 14–15-е места, иначе у тренера будут проблемы. В ближайших матчах им нужно срочно побеждать», – сказал Невилл.