Сергей Разумовский

Бывший защитник Шахтера и Днепра Артем Федецкий в эфире УПЛ ТБ заявил, что готов войти в тренерский штаб сборной Украины в случае, если сине-желтых снова возглавит Мирон Маркевич.

Если Маркевич возглавит сборную, я готов присоединиться к штабу. Понимаю, что могут быть сомнения по поводу меня, но все нужно доказывать постепенно в работе. У меня есть соответствующая лицензия и опыт, поэтому готов работать и набираться практики рядом с таким специалистом. Артем Федецкий

Ранее бывший защитник Шахтера, Карпат, Днепра и сборной Украины Артем Федецкий получил новую должность в структуре Украинской ассоциации футбола. Его был избран в Контрольно-дисциплинарный комитет.