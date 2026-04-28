Легендарный футболист готов войти в тренерский штаб сборной Украины
Новоявленный член КДК УАФ назвал одно условие, при котором это может произойти
около 3 часов назад
Бывший защитник Шахтера и Днепра Артем Федецкий в эфире УПЛ ТБ заявил, что готов войти в тренерский штаб сборной Украины в случае, если сине-желтых снова возглавит Мирон Маркевич.
Если Маркевич возглавит сборную, я готов присоединиться к штабу. Понимаю, что могут быть сомнения по поводу меня, но все нужно доказывать постепенно в работе.
У меня есть соответствующая лицензия и опыт, поэтому готов работать и набираться практики рядом с таким специалистом.
Ранее бывший защитник Шахтера, Карпат, Днепра и сборной Украины Артем Федецкий получил новую должность в структуре Украинской ассоциации футбола. Его был избран в Контрольно-дисциплинарный комитет.
