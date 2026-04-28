Тайна за семью замками. Вацко раскрыл детали поиска нового наставника сборной Украины
Комментатор рассказал о секретном шорт-листе УАФ
около 3 часов назад
Футбольный журналист и комментатор Виктор Вацко на своем YouTube-канале Вацко Live рассказал о текущей ситуации с поиском нового тренера для национальной команды. По его информации, в УАФ уже сформировали список основных претендентов, однако окончательное решение пока не принято.
Мой WhatsApp говорит, что на данный момент УАФ не имеет окончательной кандидатуры главного тренера сборной Украины. Я так понимаю, уже сформирован шорт-лист, очень короткий лист.
О нем знают несколько человек из самого верха УАФ, то есть количество осведомленных максимально ограничено, и утечка информации в такой ситуации максимально невозможна, потому что относительно несложно понять источник этой утечки.
«УАФ со мной не контактировала»: Маркевич отреагировал на возможность заменить Реброва.
