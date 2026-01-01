Легионер из Украины расстался с европейским клубом
По соглашению сторон
около 2 часов назад
Алексей Щебетун / Фото - НК Верес
Зимбру объявил о расставании с украинским нападающим Алексеем Щебетуном, сообщает пресс-служба клуба.
Решение было принято по взаимному согласию, после дружеских и конструктивных переговоров.
28-летний нападающий присоединился к клубу из Кишинева весной 2025 года, сыграв 29 матчей, забив 9 голов и отдав 4 голевые передачи.
В текущем сезоне Алексей сыграл 19 матчей в футболке Зимбру: 5 голов, 1 ассист.
Экс-футболист Динамо сменит клуб в новом году.
