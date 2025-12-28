Главный тренер Колоса Руслан Костышин рассказал, что легионер из Косово Илир Красничи покинет Ковалёвку во время зимнего перерыва. Его слова приводит UA-Футбол..

На данный момент могу сказать об одном игроке. Скорее всего, Илир Красничи проведет весеннюю часть УПЛ в другой команде», - рассказал Костышин.

Косовар выступал за Колос с лета 2024 года. С тех пор Красничи провёл 37 матчей. Контракт футболиста с клубом УПЛ действует до лета 2027 года.

В текущем сезоне Красничи принял участие в 15 матчах во всех соревнованиях: 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро

Источник подробно описал ситуацию вокруг топбомбардира УПЛ.