Легионер Шахтера оценил свой гол в ворота Динамо: «Обошел защитника и сумел красиво ударить»
Невертон забил победный мяч в поединке УПЛ
около 2 часов назад
Один из авторов забитых мячей донецкого Шахтера в матче против Динамо, который завершился со счетом 3:1, Невертон поделился своими эмоциями после победы над киевской командой и рассказал, как ему удалось поразить ворота соперника.
Кроме того, футболист отметил, что эта победа добавит команде дополнительную мотивацию и позитивно скажется на положении Шахтера в турнирной таблице чемпионата Украины.
«Спасибо за поздравления. Это классика, говорить не о чем. Это всегда лучшее чувство, думаю, что мы заслужили эту победу, потому что команда много работает, праздновать по-другому мы не можем. Я обыграл защитника Динамо и сумел красиво пробить, чтобы принести победу Шахтеру.
Лично мотивировать не нужно, нет. Это дерби. Дерби – это всегда мотивация. Не думаю, что есть человек, который не мотивирован, когда речь идет о дерби.
Первое место? Это ничего не значит. Чемпионат не закончился, у нас есть и другие матчи в следующем году против Динамо. Мы должны продолжать побеждать, независимо от игры. Мы должны стремиться к хорошим результатам, чтобы удержаться на вершине таблицы», — сказал Невертон для клубной пресс-службы.