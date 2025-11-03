Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран после победы над Динамо со счетом 3:1 в матче чемпионата Украины высказался по поводу заявления защитника киевской команды Дениса Попова, который ранее назвал нынешний состав горняков пародией на прежние поколения клуба.

Турецкий специалист отреагировал жестко, подчеркнув, что само поведение Попова можно расценивать как своеобразную пародию.

«Попов когда-то тоже был молодым игроком и должен понимать, что он должен быть примером особенно для молодых бразильцев. Им непросто – они прибыли в чужую страну за 12 тысяч километров. И несмотря на то, что в стране продолжается полномасштабная война, они пытаются делиться своими мечтами с тысячами детей в Украине. На мое убеждение, Попов должен быть одним из тех игроков, которые являются примером для молодого поколения. Поэтому, на мое убеждение, он тоже проявил себя как пародия на определенный, отдельно взятый уровень», — цитирует Турана официальный сайт Шахтёра.

Благодаря этой победе Шахтер сохранил лидерство в таблице, набрав 24 очка после 11 туров. Динамо расположилось на второй позиции, имея в активе 20 баллов при таком же количестве сыгранных матчей.