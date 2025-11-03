Главный тренер Шахтёра Арда Туран поделился впечатлениями от победы своей команды над Динамо со счётом 3:1 в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги.

По словам наставника, его игроки могли забить ещё больше, однако главным итогом встречи для него стали три очка, которые он назвал единственно приемлемым результатом. Туран также подчеркнул, что Динамо является самым сильным и трудным соперником в нынешнем чемпионате Украины.

«Считаю, даже несмотря на позитивный для нас результат сегодня, мы все равно не смогли реализовать все те возможности, которые удалось создать. Можно вспомнить моменты, которые возникали у Очеретька, Конопли, Педриньо – на самом деле таких было множество. Однако да, безусловно, мы сделали много выводов, которые были полезными в сегодняшнем матче.

Конечно, это другой турнир, но поражение или ничья были бы неприятным результатом для нас. Поэтому я действительно очень рад сегодняшней победе.

Если я не ошибаюсь, до этого Динамо не могло обыграть Шахтер 5 лет подряд, поэтому важно проявлять, как я отметил ранее, уважение к своему оппоненту. Мы очень уважаем Динамо, и я убежден, что в этой лиге это самый сложный соперник, с которым нам придется встречаться» — цитирует Турана пресс-служба Шахтера.