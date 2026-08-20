Павел Василенко

Защитник донецкого Шахтера Гиорги Гочолейшвили новый сезон проведет в испанском Кадисе. Клубы договорились об аренде грузинского футболиста до конца сезона 2026/27, сообщает пресс-служба «горняков».

В то же время Кадис получил право выкупить контракт Гочолейшвили после завершения срока аренды. По информации испанских медиа, Кадис заплатил около 200 тысяч евро за временный переход защитника.

Сообщается, что испанский клуб будет обязан приобрести Гочолейшвили, если по итогам сезона выйдет в Ла Лигу, а сам игрок проведет определенное количество матчей. Точное количество поединков, необходимое для активации этого пункта, не разглашается.

Если условия для обязательного выкупа не будут выполнены, Кадис все равно сможет оформить полноценный трансфер футболиста по собственному желанию. Ориентировочная сумма такого перехода составит 3,5 миллиона евро.

Гочолейшвили присоединился к Шахтеру в январе 2023 года, переехал в Украину из Сабуртало за один миллион евро. За время выступлений в составе донецкой команды грузинский защитник провел 40 матчей, в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи.