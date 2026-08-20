Денис Седашов

Донецкий Шахтер объявил об аренде вингера саудовской Аль-Кадисии Габриэля Карвалью.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года и содержит опцию выкупа.

В прошлом сезоне Карвалью провел 12 матчей, забил один гол и отдал два ассиста. В его активе также три матча за молодежную сборную Бразилии (U-20).

Шахтер начал сезон УПЛ с трех побед — над Кудривкой (5:1), Эпицентром (2:0) и Харьковом (1:0).

Следующую игру команда проведет 29 августа против Полесья.

Экс-игрок Шахтера и Динамо будет играющим тренером в клубе-участнике Кубка Украины.