Тренер Полтавы Игорь Тимченко прокомментировал в эфире УПЛ ТВ поражение в матче шестого тура украинской Премьер-лиги против Металлиста 1925 (0:2).

Смешанные чувства. Недовольны, потому что проиграли. Начали игру не очень удачно. Пропустили мяч с нарушением правил, инертно начали матч. После того, как получили такую пощечину, до первого пропущенного со стандарта на 37-й минуте довольно неплохо играли.

Равная игра, даже с некоторым нашим преимуществом. Наша индивидуальная ошибка, уровень игры в обороне, недоигрывания, наша вина – не были достаточно активны. Сколько ни объясняешь, сколько ни работаешь, очень трудно в этом плане смотрим вперед.

Нам стало сложнее, для нас это стало холодным душем. Во втором тайме старались отыграться. Договаривались, что будем играть агрессивнее, но Металлист 1925 не позволил ничего сделать и сыграл довольно надежно. Плюс мы раскрывались, и у них появлялись моменты, и не хватило кадрового ресурса. Счет стал 2:0, и было понятно, что практически не сможем вытянуть эту игру.

Хотя у нас сейчас нет много травмированных игроков, но от игроков, которые получили шанс, ждем большего. И от тех, кто вышел на замену, которые не усилили игру, и от тех, кто попал в состав. Шанс дается каждому. Вопрос в том, как они смогут его реализовать.

Очень много работы. Физически тяжело, потому что нагрузка ложится на одних и тех же людей. Замены им нет. Во втором тайме Металлист 1925 делает замены, которые усиливают. Выигрывая 2:0, они могут спокойно брать мяч под контроль, а нам приходится бегать в два раза больше. Трудности нужно пережить и дождаться травмированных.

Не было экспресс-анализа, потому что по горячим следам можно наговорить всего не очень хорошего, и это может быть необъективно. Отдохнем и будем анализировать игру более спокойно. Они отойдут, я отойду. Нужно за свой шанс, как команда, цепляться. Время идет, и его уже не вернуть, поэтому каждому нужно делать свои выводы.